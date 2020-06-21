幸运商业中心今早现人潮

（早报讯）幸运商业中心今早（6月21日）出现人潮，近50人在入口处排队进商场，多名女佣表示时隔两个月后，首次外出购买日常用品。

我国进入逐步解封的第二阶段，许多经济活动恢复，其中包括受外籍女佣欢迎的幸运商业中心。本报记者今早走访，发现外出的女佣较上周渐增，商场入口处有近50人在排队，队伍排满两圈；出口则约有30人排队，虽人潮众多，但访客们流动速度迅速。

据记者观察，附近多个汇款中心今早冷清，几乎没人排队。商场内售卖鞋子、包包、服饰、食物等商店都已恢复营业，大部分女佣都是前来购物的。

其中一间汇款中心的工作人员受访时表示，由于目前店家只接受网上预约，预约时间相隔半小时至一小时，因此不会出现排长龙的现象，也较安全。

幸运商业中心内一间包包皮具店的老板李先生则说，今天的人潮比前两天有所增加。商家为了确保店内同一时间没有超过5人，自己搬来椅子坐在店外，然后让顾客自行入内选购。

“现场有执法人员在巡逻，我们也担心被罚款。”

来自菲律宾的瑞娜琳（34岁，女佣）受访时表示，这是她隔了两个月后第一次外出，且经过雇主的允许。

“雇主同意我出门，但要求我需在晚上8点前到家，以及注意个人卫生、做好防范措施。”