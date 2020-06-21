黑市电子烟案件 三个月逾600起

（早报讯）卫生科学局严厉打击“黑市”电子烟，从今年3月1日至5月31日，就处理超过650件涉及非法走私电子烟的案件，以及撤下网上281个疑似推销电子烟的广告。

《联合晚报》日前报道，电子烟2018年2月在本地被禁后，烟客纷纷到新山“进货”。自冠病疫情爆发，马来西亚锁国后，电子烟的黑市价格更是水涨船高，不少人仍通过社交媒体Instagram或者沟通软件Telegram公然售卖电子烟。

有人公然称自己有门路取得货物或是有现货。交易方式则是双方碰面，或者载送到指定地点。也有人称自己能够帮忙代购。

针对上述情况，卫生科学局发言人回复《联合晚报》询问时表示，当局向来多管齐下打击电子烟在本地售卖，并也与移民与关卡局合作，在边境侦破企图走私的案件。

今年3月1日至5月31日，卫生科学局共处理超过650件涉及非法走私电子烟的案件。“卫生科学局严厉看待走私电子烟的案件，并已提高警惕及增加执法行动。”

发言人也说，当局也会留意网上情况，注意那些疑似售卖电子烟或者配件，如电子烟弹及液体的广告，并与电子贸易平台合作，撤下这些广告。

为了配合卫生科学局的执法行动，当局和不同网上平台，例如Instagram、面簿和Carousell等合作，撤下这些违禁品相关的广告。“在这段时期，一共有281个广告被撤下。”

根据法令，非法售卖电子烟者可面对高达1万元罚款或6个月监禁，或两者兼施；重犯者可面对高达2万元罚款或12个月监禁，或两者兼施；非法购买、持有或使用电子烟的人，可被罚款高达2000元。

卫生科学局在3月1日至5月31之间，共展开八次执法行动，逮捕九名卖家。

卫生科学局发言人透露，当局除了与网上平台合作，也针对非法卖家展开突击行动。

“在同一时期，卫生科学局针对网上非法销售电子烟展开八次突击行动，逮捕九名卖家，起获总值1万3485元的电子烟相关货品。”

发言人说，当局将继续留意网上的情况，不让不法之徒有机可乘。

关税局在樟宜航空货运中心对不同货物展开检查，共起获5900件电子烟及相关货品。

新加坡关税局6月15日在面簿贴文说，当局6月2日在樟宜航空货运中心发现一批货物内含有超过900件电子烟和相关物品。

之后，当局6月11日在检查中心检查一家公司的货物时，也发现超过5000件电子烟和相关物品。经过点算，当局在两次检查中，一共起获超过6000件电子烟和相关物品。

这些违禁品被查获后，已交由卫生科学局跟进，调查正在进行中。