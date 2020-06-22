儿请来照顾刚出生孩子 阿公12天4次强吻女佣

（早报讯）儿子聘请女佣来照顾刚出生的孩子，67岁的阿公却看上女佣，趁她洗奶瓶时环抱和亲吻女佣的嘴唇，并向她示爱，吓得女佣当场推开他。阿公并没因此放弃，12天内四次亲吻女佣嘴唇，女佣告知中介后报警揭发。

被告赖思财（译音）共面对四项侮辱女性尊严罪，主控官以其中两项提控，另外两项则交由法官下判时一并考量，法官最后判他坐牢四个月。

案情揭露，25岁的菲律宾籍女佣于2018年12月15日到被告家报到，主要负责打扫卫生及照顾被告刚出世的孙女。女佣一般称呼他“先生”或“阿公”。

去年2月7日早上7时许，女佣正在厨房清洗奶瓶，被告这时走向女佣，一手搭女佣的右肩，一手抱着女佣的腹部，对准女佣的嘴唇直接亲上去，还情话绵绵地说“我喜欢你，我爱你”。

他的举动把女佣吓傻，后者直接推开他，并转身离开厨房到客厅去。

被告并没有因“求爱”失败而打消念头，并在2月7日到16日之间四次亲吻女佣得手，还曾有一次在女佣喂孙女喝奶时去亲她。

女佣将被告亲她的事告诉朋友，随之通知中介，最终报警处理。

被告今早（6月22日）独自上庭认罪，他的代表律师为他求情时说，被告并没有触摸受害人私处，唯一的肌肤接触仅是嘴对嘴亲吻，之后也给了女佣2500元做赔偿，恳求法官判被告做牢两个月即可。