偷啤酒画面被张贴 男子还连续“光顾”同家超市再行窃

（早报讯）男子两个月前疑在连锁超市偷啤酒，被员工质问时矢口否认，匆匆离开，超市之后将偷窃画面张贴在店外，不料男子这个月又再出现，一次被指偷走面包，一次被指偷走冰淇淋。

这起事件，发生在义顺环路第110座的连锁迷你超市Angel Supermart。

超市负责人陈文发（39岁）受访说，今年4月20日晚上9时46分，员工例常检查电眼画面时，发现一名年约20多岁，戴着口罩及眼镜的男子，在超市内打开冰箱，拿出一罐啤酒，塞进裤袋里要离开。

超市的一名职员看到他鬼鬼祟祟，上前询问，问他是不是有拿东西，他一口否认并快步离开。

之后他们查看电眼，才发现男子偷走一罐啤酒。

“隔天我报警，并吩咐员工把男子偷啤酒画面张贴在店里店外。后来两个月没有事情，直到这个月，员工在查看电眼时，发现男子又再出现，八天内出现两次。”

根据电眼画面，6月12日下午5时37分，男子经过超市外，四处张望后顺手牵羊拿走一袋面包；6月21日晚上9时11分是男子打开摆放在超市外的冰柜，拿了冰淇淋就离开。

记者今早（6月22日）走访该超市，员工廖先生（28岁）说：“偷啤酒事件后，有一次他还来超市买烟，我当时认出他，马上质问对方上次是否有偷啤酒，但是他却一口否认。”

店里店外共有16台电眼，男子胆大无视电眼，连续三次干案都被拍下过程。

超市负责人陈文发指出，为防偷窃行为，超市里里外外一共有16台电眼，店外就有两台，男子干案过程都被拍下。

他说，男子第一次行窃时已经报过案，男子第二次偷面包时，本想睁一只眼闭一只眼放过男子，没想到男子昨天又偷冰淇淋。

陈文发已针对三次偷窃行为报警。