阻断期严禁看房 6月仍有四组屋单位逾百万售出

（早报讯）尽管当局严禁房屋经纪在今年4月和5月病毒阻断措施期间带顾客看房或面对面行销，还是有组屋屋主成功以高价售出单位。6月至今有至少四个组屋单位以不下于100万元的高价脱手，包括一个满五年最低居住年限的女皇镇区高楼组屋。

此外，也有买家今年5月透过视频和视讯看房后，两三周内就决定以近90万元买下比邻女皇镇的东陵福五房式组屋。

房地产经纪公司博纳（Propnex）副集团总监何荣坚（38岁）受访时透露，有一名买家一直在找女皇镇、东陵福（Tanglin Halt）这一带的房子。刚好，东陵福这个五房式组屋靠近联邦地铁站，位于22至24层的高楼，面积约110平方公尺。

何荣坚说，屋主在脱手这个单位前是将房子租给别人。

“我们就请租客帮忙拍摄房子的视频给买家看，之后再请租客透过视讯让买家再次看房，让我们可以同时上线解答买家的疑问。”

前后花了两三周，买家就决定买房，后续就是商量价钱和处理行政手续。

根据当局之前发布的文告，房地产界人士在实施阻断措施期间不得带顾客看房或进行面对面行销。

此外，虽然买卖双方还是可以在阻断措施期间透过网上组屋转售平台（HDB Resale Portal）提出相关申请，但他们无法在这期间预约新时段处理相关手续。

无法到场看也不影响适中组屋转售交易量，专门负责女皇镇杜生（Dawson）组屋转售交易的经纪透露，今年4月到5月间，每个月都有超过100人以视讯或视频等虚拟方式看房，了解杜生组屋求售详情。

博纳有一组专处理杜生组屋交易的D3杜生团队。团队创办人，同时也是博纳副分区总监陈雪莲透露，团队在政府实施病毒阻断措施期间，售出了这一带的两个三房式和一个五房式单位。

今年初，位于女皇镇的杜生庄（SkyVille@Dawson）和杜生阁（SkyTerrace@Dawson）预购组屋项目刚满五年最低居住年限，可开始在市场上求售。

建屋局2009年底推出靠近女皇镇地铁站的杜生摩天组屋项目，共有八座约1718个单位供申购。