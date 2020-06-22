职总创优企业推出总值5000万元援助配套

（早报讯）职总创优企业推出总值5000万元的援助配套，协助国人应对目前的艰巨时期。当中，从7月3日起，全国职工总会会员可在全岛超过90间富食客合作社和Kopiti am集团旗下的食阁和咖啡店，以1元享有早餐套餐。

另外，下来半年内，职总平价超市不会调高旗下100种自家品牌——“FairPrice”和“Pasar”产品的售价。

职总创优企业合作社（NTUC Enterprise）今天（22日）发文告宣布上述消息。文告提到，平价是在去年3月宣布“冻结”100种自家品牌产品的售价，该计划原定本月底结束，但基于2019冠状病毒疫情，计划将延长多六个月。

文告也透露，上述100种产品中，38种产品的价格在过去15个月内涨了多达10%，换言之，平价替消费者承担了超过35万元的开支。

援助配套也涵盖六项为职总会员推出的新计划，包括从上个星期四（18日）起至下个月15日，平价每周会以半价售卖八个指定产品；从下个月3日至8月31日，会员每天能在早上7时至11时，富食客合作社和Kopitiam集团旗下的食阁和咖啡店，以1元享用早餐套餐，非会员则须支付1元5角；以及在8月31日前，免费报读职总恒习线上超过100个课程等等。

平价给予建国一代、立国一代和乐龄的购物折扣也会延长多半年。这三项折扣计划预计今年会发放约1040万元的折扣。