第二代画家刘海宏今早病逝

（早报讯）我国第二代油画家刘海宏今早病逝，享年79岁，遗下太太和五个儿女。

刘海宏出生在印度尼西亚苏门答腊占碑，6岁随家人移居新加坡。他在1963年毕业自南洋美专西洋画系，1974年与宋子谦等多位校友倡议成立南洋美专校友会，2010年起担任会长至去世。

刘海宏女儿刘淑玲（44岁）接受联合早报访问时说：“父亲一生热爱画画，也活跃于南洋美专校友会，每年为校友办两次团体联展，非常希望第二三代画家更有发展机会。”

刘淑玲说，刘海宏在2018年底被诊患上第四期大肠癌，开刀出院后就找来校友会理事洽谈下一任会长接棒人选事宜。

校友会前会长、画家许锡勇（81岁）受访时说，同学刘海宏勤于为校友会服务，艺文活动搞得不错。该会会员从最初几十名，发展到高峰期300多人，随着会员老去，现剩百余位，平均年龄65岁，青黄不接，难以吸引新血。

刘海宏曾是本地最早的专业画家，后为养家，从事室内设计生意20几年，1992年才全职作画。刘海宏曾说个人画风接近印尼人的口味，画在雅加达卖得不错，1998年雅加达排华暴乱前几天逃回新加坡。2001年曾到法国巴黎南艺画室写生作画。

刘淑玲说：“父亲在马六甲、上海设过画室，多年来到印尼、马来西亚、中国、美国等地写生作画，一人独自在外闯荡，一年约有七个月时间不在新加坡。”

刘海宏自2005年至2018年举行七次个展，最后个展为“缘系印尼”。他的油画取材民生，富有生活气息。刘海宏说自己继承南洋画派，融合西方印象派的光影和古典派的透明画法，让人物景融为一体。

冠状疫情期间丧礼人数受限，家属谢绝吊唁与花圈，白金捐献南洋美专校友会。星期三（24日）上午移柩至万礼火化场火化。