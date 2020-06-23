31岁送餐员偷香油钱偷鸟 还撬娃娃机偷银币

（早报讯）约13岁开始行窃，31岁的偷窃惯犯不仅到庙宇偷香油钱，还用铁锤撬开至少三台娃娃机，偷走里头约700元银币和钞票。

被告法伊扎（31岁）案发时是一名送餐员，他面对六项控状，包括破门行窃、恶作剧和偷窃等。

控方以其中四项提控，余项交给法官下判时一并考虑。他认罪后，法官要求控方提交改造性监禁报告，案展7月13日下判。

《联合晚报》早前曾报道，被告在今年2月19日凌晨4时许，溜进红山德普路的齐天坛庙宇，偷走一个添油箱内约70元的香油钱。

昨天（6月22日）庭上揭露，被告除了偷香油钱，他也曾于去年5月28日凌晨3时许，与一名40岁同伙原本打算到组屋一带偷鸟。

不过，两人经过一户住家时，发现它的窗户开着，被告于是将手穿过窗户，再从里面打开大门，溜进屋内偷走住户的钱包，包括多张信用卡和现金150元。被告同伙事后盗刷受害人的信用卡，前后花了646元。

另外，被告在2月17日凌晨时分，在联邦弯徘徊时，看到娃娃机被摆放在外，萌起行窃念头，于是跑到到附近的工地取来一把斧头，一连撬开两台娃娃机，偷走共543元硬币和钞票。

两天后，他骑着电动踏板车跑到立达路下段一带的咖啡店行窃，为避免留下指纹，被告用衣服撬开一台娃娃机内约150元现金和一个捐钱箱内的钱。

控方揭露，被告早在2001年就开始犯下一系列偷窃相关罪行，近几年也染上毒瘾，多年来多次进出监狱，因而要求法官让他接受改造性监禁。

同天洗劫咖啡店和娃娃机仍不满足，被告又跑到庙宇偷香油钱，结果爬窗时笨手笨脚惊醒庙祝，吓得跌出窗外，落荒而逃。

《联合晚报》早前报道，被告今年2月19日凌晨时分，到立达路下段咖啡店偷走捐钱箱和娃娃机的钱后，溜进红山德普路的齐天坛庙宇，偷走70元香油钱，他随后更爬入一扇敞开的窗户。

事发时，庙祝赖国强（71岁）、陈宝花（74岁）和一名女佣正在庙宇后方的房间睡觉，三人起初没察觉进贼，直到被告发出声响惊醒房内的赖国强，被告因此吓得从窗口跌落在地，仓惶逃走。

齐天坛庙主陈南兴（58岁）早前受访时说，庙宇在1982年迁移到红山德普路，过去48年来被偷窃至少六次。他无奈说：“庙里其实没什么钱，希望这些人别再来了。”