窜改美食卡数据“充值”网售赚钱 前南大生认罪

（早报讯）又一名南大前电脑工程系学生窜改“Kopitiam美食卡”数据，不仅让自己可到食阁免费吃喝，他还为121张美食卡“充值”至100元后放上网出售，不到两个月赚取超过7500元。

被告郭伟凯（29岁）昨天（6月22日）认下一项抵触电脑和网络安全法令控状，指他在2017年5月23日至7月9日之间，窜改至少121张“Kopitiam美食卡”，在没有付钱的情况下为这些卡各充值100元。他认罪后案展7月22日下判。

案情揭露，2015年的某天，被告的朋友问他是否会窜改宿舍冷气卡数据，好能不必还钱仍能一直开冷气。

虽然被告不会，但友人的提问却引起他的好奇心，他开始上网研究，成功为朋友充值冷气卡，也让他开始设想还有什么充值卡能用一样的方法“动手脚”。他接着用“Kopitiam美食卡”做实验，亲自到食阁去试用他已“充值”的美食卡，成功的免费吃喝。

2017年，他萌起生意念头，先购买空值的美食卡，再通过自己的方式各充值100元，跟着以55元到70元不等的价格通过网购平台售出，不到两个月就让他赚取7573元。

《联合晚报》之前曾报道，一名25岁的南洋理工大学前电脑工程系的马来西亚籍学生郑锦越，运用电脑知识窜改“Kopitiam美食卡”数据，一年多内令Kopitiam损失高达8万元，于今年4月1日被判坐牢10个月。（人名译音）