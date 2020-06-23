清洁工半裸离奇死走道旁

（早报讯）今早一场雷雨，德福巷草地离奇出现一具半裸男尸，78岁清洁工不知何故身亡，惊动警方调查超过5小时。

事件发生在今早7时许，地点是德福巷第2座前的草地。记者今早接到读者通报后就赶到现场。

68岁的五金店职员沈茂清告诉《新明日报》，早上7时那一带下大雨，然后就看到有警车出现。当时草地上有一名男性侧卧一动也不动，虽有连身的衣物但上半身部分赤裸，下半身还穿着裤子，不久后就看到盖上了蓝色帐篷。

沈茂清说，他有看到死者的橙色制服，认出是在附近担任清洁工的老汉。

“有看过他，在附近做有一阵子了。他有时也会去第二座那边的楼梯口的二楼还是三楼休息。”

另一名五金店老板梁女士（60岁）也认出死者是附近清洁工，但对于究竟发生何事也没有头绪。

读者吴先生（52岁，巴士车长）则说道，今早下大雨的时候曾经打雷，然后就看到警车到现场，大家也不知道为何会有人死在该处，一些人就怀疑可能是滑倒跌死。

警方受询时证实这起非自然死亡案件，死者是一名78岁的男子，当场宣告不治。案件目前正在调查。

据观察，警方在中午时分离开，调查超过5小时。

沈茂清说道，虽然看过死者好几次，但没有打过招呼。他说道，死者身材瘦削，偶尔会看到他在附近喝酒，没想到看起来好好的一个人就这样离开了。

记者在现场观察，发现草地上没有任何血迹，不过的确因为大雨的关系相当湿滑，但没有出现树倒的情况。

警方到场后就封锁大约半个篮球场大的地方，直到中午开始清理现场并将尸体抬走。