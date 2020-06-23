被指串通企图与女病人上床 两医生暂禁联络任何女病患

（早报讯）两名医生被指串通，企图与女病人发生性关系，案件已交由纪律审裁庭处理。医药理事会为了公众利益，对两名医生的执照施加限制，禁止他们在行医之外联络任何女性病患。

《新明日报》前报道，一名女病患原是当时在新加坡中央医院担任中央医院精神科医学高级顾问医生的陈恒宁（Chan Herng Nieng）的情妇，她也是陈的病人，她发现王建鹏和陈恒宁串通玩弄女病人，和她们发生性关系，愤而踢爆此事。王建鹏指女郎在投诉书中，诽谤他的名誉以及造成困扰，在2018年7月4日起诉女郎。最后，法官认为女郎的指控有所依据，在今年4月3日判王建鹏败诉。

新加坡医药理事会昨天在网站发表声明，说理事会在法官做出王建鹏败诉裁决后，立即向两名医生取得书面承诺，保证在女病人投诉结果出炉之前，不会在行医之外联络任何女性病患。

投诉委员会把案件交由纪律审裁庭处理后，也以公众利益为由，建议成立一个临时停业令委员会（Interim Orders Committee），看是否要暂停医生的职业执照，或对他们施加额外限制。

临时停业令委员会之后决定，两名医生在今年6月18日起，除医疗目的外，不得联络任何女性病患。如果他们需要联系女性病患，必须由诊所的职员来联络，除非女性病患就在医院或诊所。此外，除非是行医需求或法律规定，否则两人不得将病患的个人资料发送给其他人。

此外，陈恒宁也被要求保存记录，如果他必须联系任何女性病患提供心理辅导，或接听她们或她们的家人有关心理辅导或治疗的来电，都必须记录下联系的时间和必须这么做的原因，每两周提呈给医理会进行评估。

这些限制将持续18个月，或直到纪律程序完成为止。