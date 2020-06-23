金管局：要求Wirecard确保客户资金留在本地银行里

（早报讯）针对国际支付服务巨头Wirecard陷入的诈骗丑闻事件，新加坡金融管理局（MAS）表示，它已要求Wirecard确保公司的支付活动相关客户资金，都留在新加坡的银行里。

金管局发言人今天在回应媒体关于Wirecard询问时说：“Wirecard在我国的主要业务活动是为商家处理支付事项，并协助公司发行预付卡。金管局要求Wirecard在相关活动中，确保客户资金留在新加坡银行里。”

发言人也强调，Wirecard目前还未获得支付服务执照，但已在新的《支付服务法令》（The Payment Services Act）下提交执照申请。

新的《支付服务法令》规定公司可在申请相关执照的宽限期内，从事受监管的商业活动。

金管局发言人说：”在这宽限期内，金管局可向这些公司提出要求。“

Wirecard上周爆出19亿欧元诈骗丑闻，有指菲律宾两家银行涉案，但菲律宾央行称，这笔资金并未流入菲律宾金融体系。涉及的菲律宾两家银行BDO和BPI也说，这些文件都是伪造的。

Wirecard随后表示，它的账户中失踪的19亿欧元现金，很可能根本就不存在。

该公司昨日发表声明说：“Wirecard管理委员会在仔细审查后认为，19亿欧元的银行信托账户余额很有可能不存在。”