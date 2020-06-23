总统已委任少数种族社群委员会

（早报讯）哈莉玛总统已接受少数种族权利总统理事会的提名，委任了马来族社群委员会和印度族及其他少数种族社群委员会。

选举局今天下午通过文告公布了总统援引国会选举法所委任的这两个法定五人委员会的成员名单。

马来族社群委员会的主席是雅迪曼（Yatiman Bin Yusof），四名成员是法蒂玛（Fatimah Binte Azimullah）、哈蒂嘉（Hadijah Bte Rahmat）、阿拉米慕沙（Mohammad Alami Musa）和楚其菲（Zulkifli Bin Baharudin）。

印度族及其他少数种族社群委员会由萨卡南德（Satkunanantham s/o Kandiah）担任主席，其他成员是杰勒德弗朗西斯（Gerard Francis De Silva）、马诺（Manohar Ramesh Khiatani）、加纳巴迪（Narayanan Ganapathy）和拉文德辛格（Ravinder Singh s/o Harchand Singh）。

国会选举法令规定，凡是有意在集选区参选的马来族、印度族或其他少数种族候选人，须在提名日之前两天，向马来族社群委员会，或者是印度族及其他少数种族社群委员会，申请族群身份鉴定证书。

只有获得族群身份鉴定证书的候选人，才能以少数种族候选人的身份在集选区参选。

过往三届大选，上述委员会的成员名单都是在选举令状颁布之前公布的，但这次却选在选举令状颁布后才公布。