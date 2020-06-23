新加坡总统哈莉玛今天已在总理李显龙建议下解散国会，新加坡大选将在7月10日举行，提名日是下周二（30日）。 李显龙今天通过电视、电台广播和个人面簿发表全国讲话时说，在目前疫情相对稳定下举行大选，除了将给予新一届政府新的五年任期，也有利于政府将重点放在国家议程及其他艰难决定。 新加坡已实施了两个多月的病毒阻断措施，目前处在解封后第二阶段。 李显龙坦言，虽然有考虑要等到冠病疫情结束后再举行大选，但无法保证疫情会在政府任期于明年4月到期前结束。因此，他决定立即举行大选。 由于大选将在疫情的背景下举行，李显龙承诺当局将确保选民可安全投票，政党也能有效竞选。 新加坡本届政府的五年任期即将届满。根据宪法，本届国会最迟须在明年1月解散，并在明年4月期限之前，举行下一届大选。 面对这场前所未有的选举，李显龙形容，本次选举将型塑未来多年的新加坡，其影响将超越新政府的五年任期。 他解释，这不仅是因为这次选举中需要采取特殊安排，而是因为新加坡面对许多重大课题（grave issues at stake），新政府须做出关键的决定，这将影响每一个国人的生活。 对此，李显龙向新加坡选民喊话：“我有信心，你将认真思考并明智地投票，以保障我们的生活，工作和未来。” 新加坡来届大选将有14个单选区和17个集选区，总共有93个议席，比上次大选多出四席。全国符合投票资格的选民共265万3942人。