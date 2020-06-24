周三开市前可关注股票

（早报讯）新加坡海峡时报指数昨天闭市微涨5.23点或0.2％，收报2634.92点，这是因中美贸易战和冠病第二波疫情的担忧，导致谨慎投资情绪围绕股市。

美国周二隔夜股市收高，因不断改善的经济数据和出台更多刺激措施的前景提振了快速复苏的希望。道琼斯工商指数收高0.5%，标普500指数收升0.43%，纳指收涨0.74%。

下列为今早开市前可关注股票：

1. 吉宝基础设施信托（Keppel Infrastructure Trust）和吉宝能源私人有限公司(Keppel Energy Pte. Ltd），透过过合资企业，获得从星展银行和华侨银行的一项为期7年的7亿元可持续发展的相关贷款，用于它们共同拥有的燃气发电厂Keppel Merlimau Cogen Plant。

这笔交易是新加坡最大的与可持续发展相关贷款之一，也标志着吉宝基础设施信托和吉宝能源首个可持续发展有关的贷款，并是新加坡能源部领域至今首笔此类贷款。

2. 丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）以2亿1090万美元（约2亿9950万新元）收购美国14个数据中心的60％股权。

丰树工业信托（MIT）昨天发表文告说，这60％股权目前由丰树红木数据中心信托（Mapletree Redwood Data Centre Trust，简称MRDCT）持有，MIT持有MRDCT的40％股权。

这项收购计划完成后，MIT将完全拥有这14座数据中心。

3. 丰益国际（Wilmar International）的中国子公司益海嘉里金龙鱼粮油食品公司（Yihai Kerry Arawana Holdings），已向深圳证券交易所提交更新版招股书并已受理，计划售股集资28亿新元，该股昨天大涨7.73％，交易异常活跃。

丰益国际股价交易异常而引来新加坡交易所（SGX）询问，集团在答复询问时透露其子公司上述提交受理的消息。子公司已于去年7月间，向中国证券监督管理委员会（CSRC）申请在深圳创业板上市。

4. Triyards控股获法庭批准延长司法管理期六个月至2021年2月12日。速美建筑（Soilbuild Construction）答复新加坡证券投资者协会（SIAS）询问时透露，其业务活动因封锁抗疫而暂停以及项目建筑期的延长，料将打击集团财务表现。

5. 国际贸易（Intraco）已把所持代纳明（Dynamic Colours）股权全部转让给献议全面收购代纳明的收购者。