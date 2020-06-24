好心收留继弟 姐遭毒打呼喝

（早报讯）马国疫情期间锁国回不了新山，65岁的继姐姐好心收留56岁男子让他暂住，结果10天来他对她又打又骂，还一度用戴满宝石戒指的手将她打得浑身是伤。

继姐姐虽遭非人对待，但她精神状况不好，案发期间无法求助，一直默默承受，直到男子的另一名继姐姐发现恶行后，报警将他逮捕。

被告祖奇非（无业）面对两项蓄意伤害弱势人士的罪名。他昨天（6月23日）承认其中一项罪名，另一项交由法官一并考虑后，被判坐牢八个月。

庭上揭露，祖奇非是新加坡人，但居住在新山，时常来往两地。今年3月16日，马国因为疫情下令锁国后，他无法回到新山的住家。

祖奇非两名继姐姐原本同住，其中一人去年搬去与父亲同住，以照顾跌倒的父亲。

马国锁国后，祖奇非无家可归，父亲和继二姐同意让他留宿。

继大姐后来听说妹妹遭被告家暴，在3月26日探访，发现妹妹鼻青脸肿，浑身是伤。

原来，祖奇非虽然知道继二姐有精神问题，10天来为各种小事打骂她。他曾经用戴着宝石戒指的手挥拳打她，还拿出皮鞭抽打她。

继二姐被送院后，医生发现她浑身都是淤伤，头部面部也都有不少的伤痕。

“我的水在哪里？！”“我是个流氓！”男子把继姐姐当佣人使唤，庭上声称：“我只记得一部分。”

案情显示，继大姐发现被告恶行后，趁祖奇非回到房间时，偷偷拿出手机报警，警方因此碰巧录下了他骂继二姐的部分内容。

他当时以马来语呼喝说“我的水在哪里？”，接着还说“我是个流氓！”

主控官指出，被告罪行太过恶劣，以怨报德，在明知对方无法求助或还手的情况下，长期虐待收留他的继二姐。

被告没有代表律师。他求情时，声称不记得一部分的事情，但承诺不会再犯，请求法官从轻发落。