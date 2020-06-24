没戴口罩被拍 阿叔掴掌镜人

（早报讯）疑没戴口罩逛邻里商场，阿叔不满被公众劝告和被拍视频，突然出手掌掴拍视频的人，暴力画面使身边的小孩也被吓得惊叫大哭：“爸爸！爸爸！”。

这起事件发生于昨天（6月23日）傍晚约6时，地点在兀兰888广场的超市外，今早网上流传阿叔在该超市外与路人起争执的视频，引起网民热议。

视频显示，身穿红黑线条上衣的阿叔，没戴口罩地站在超市外，跟着听到拍摄视频的人对他说：“阿叔，你不要动手动脚”，这意味着阿叔在被拍之前，可能已经有一番动作。

阿叔看到他被拍时，怒火中烧，突然扑向拍视频的人问：“你在拍什么？”，然后掌掴对方一巴掌。

路人也被激怒了，用福建话骂回阿叔，同时说：“不要再打来打去啦！”

突如其来的袭击导致手机掉在地上，拍不到现场的画面，但还能听到两人争吵，和一些似是拳打脚踢的声响。

阿叔指责拍视频的男子说：“没有你的事，你就不要讲话”，也称自己如果需要口罩就会去买，骂旁人多管闲事。

争吵声中，传出一个相信是路人孩子的尖叫声，小孩应该是被眼前的暴力画面给吓坏了，一边哭一边尖叫：“爸爸，爸爸！”

小孩的哭声听了令人震惊又心酸，不少网民看了视频后，也心疼受到惊吓的小孩。

网民“Kennie”留言说：“这阿叔太自大了，还伤了人，又让小孩子害怕到哭，要罚款才会反省。”不过，也有网民认为，路人或不用拍摄视频，只需给阿叔一个备用口罩即可。

警方受询时表示，昨天接到一场蓄意伤人事件的通知，一名60岁男子正协助警方调查，警方也对违反安全距离措施行为展开调查。