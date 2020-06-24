肃毒局起获2.92公斤海洛因 八名男子被捕

（早报讯）中央肃毒局展开执法行动，逮捕八名涉毒的新加坡籍男子，起获价值至少21万5000元的毒品。

中央肃毒局今天（6月24日）发文告说，肃毒局人员周一（22日）下午在威灵顿圈（Wellington Circle）一带发现一群疑似涉毒人员，一名49岁和一名55岁嫌犯乘一辆小货车抵达现场。

不久后，又有一辆白色的汽车抵达现场。一名49岁嫌犯下车，朝货车乘客座的方向走去，把手上拿着的黑色包裹交给货车上的49岁乘客。

两辆车子随后驶离现场，肃毒局人员兵分两路跟踪他们。

跟踪货车的肃毒局人员在四美道将车子拦截，逮捕车上两名嫌犯。执法人员在车内起获约929克海洛因后，随即前往55岁嫌犯位于菜市道的住所，并起获约53克冰毒、57克海洛因，以及2万零155元现金。 执法人员在车内起获约929克海洛因。（中央肃毒局提供）

乘坐白色汽车的49岁嫌犯则在武吉巴督西8道一带，与另一名50岁嫌犯碰面。不久后，49岁嫌犯便开车离开，他在武吉巴督西8道和武吉巴督西6道的交界处下车时被捕。执法人员在他身上搜出1500元现金。

另一名乘坐白色汽车的46岁嫌犯也在武吉巴督下车，转搭一辆灰色汽车，开车的是一名43岁嫌犯。白色汽车的39岁司机过后在兀兰31街的停车场内被捕，执法人员在他身上搜出约4克冰毒。

执法人员也跟踪了灰色汽车上的两名嫌犯，在文礼通道一组屋单位内将他们逮捕，并起获约23克海洛因和约51克冰毒。 执法人员起获的部分毒品。（中央肃毒局提供）

早前在武吉巴督西8道与乘坐白色汽车的49岁嫌犯碰面的50岁嫌犯，周二（23日）早上在宏茂桥一组屋楼下被捕，执法人员在他身上搜出约1.91克海洛因和6460元现金。

执法人员也搜查了他被捕前曾到过的组屋单位，并在该单位内逮捕一名53岁疑似吸毒者。

调查还在进行中。据悉，2.92公斤海洛因足以让约1390名吸毒者吸食一周；108克冰毒则足以让60名吸毒者吸食一周。