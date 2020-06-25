第二阶段解封后 七个购物中心曾有冠病病患到访

（早报讯）我国进入第二阶段解封期后，有冠病病患曾到访七个购物中心和声音路熟食中心。卫生部吁请在同时段到访的公众，在到访日期的14天内密切留意健康状况。

这些购物中心包括：

女皇道购物中心（Queensway Shopping Centre）的三家商店Weston Corporation、Limited Edt和Da’Cave（6月21日下午4时45分至6时15分）

声音路熟食中心Seah Im Food Centre（6月21日晚上7时至8时）

怡丰城Vivocity（6月21日晚上8时15分至9时15分）

乌节路幸运商业中心（Lucky Plaza）的As-Shifaa Cafe（6月22日下午2时30分至3时）

乌节路313@somerset（6月22日下午3时25分至5时30分）

半岛购物中心Peninsula Shopping Centre（6月22日下午5时40分至6时15分）

嘉龙威购物广场Kallang Wave Mall（6月22日傍晚6时35分至7时35分）

白沙浮广场（Bugis Junction）的新电信Singtel（6月23日下午1时10分至2时30分）

另外，在第二阶段解封前，也有一些新增地点曾有病患到访，包括：

加基武吉休闲中心（Kaki Bukit Recreation Centre）的POSB储蓄银行（6月11日下午1时50分至2时30分）

位于芽笼路301号的昇菘超市（6月11日下午4时55分至5时30分；6月12日下午5时45分至6时20分；6月14日下午12时30分至1时，以及傍晚6时30分至7时10分）

小印度南洛街（Dunlop Street）118号的Haniffa Pte Ltd（6月16日下午4时30分至5时零5分）

后港心邻坊Heartland Mall（6月18日早上11时30分至中午12时15分）

卫生部指出，曾与确诊病例有过密切接触的人，应该已接获卫生部通知。为安全起见，在同时段到访上述地点的公众，如果出现急性呼吸道感染症状，如咳嗽、喉咙痛、流鼻涕、发烧或失去味觉和嗅觉，应及早求医，并通知医生曾到过的地方。