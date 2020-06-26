发62“告密电邮”指好友是同性恋者 男子监八个月

（早报讯）不满“好友”疏远自己后跟其他男人搞“暧昧”，男子一年发出62封“告密电邮”指好友是一名同性恋者。好友不堪骚扰，在两人撕破脸皮后报警！

这名男子是38岁的何家伟（译音），他面对一项抵触防止骚扰法令的控状，认罪后被判坐牢八个月。

根据案情，受害者和被告是好友，两人2003年服役期间在兵营认识，退役后依旧在同一战备单位受训，因此关系非常好。从2017年开始，两人每周相约游泳，也一起报读吉他课程和学韩语。

2019年5月，被告要到泰国旅游，并到一间庙宇拜祭。好友得知后传简讯给被告，请他帮忙以好友的名义捐赠香油钱。

被告回说自己“没名没份”，拒绝帮忙。好友当时感觉怪异，待被告回国后告诉他，男人之间不该说那样的话，自此后也鲜少再联系被告。

被告不满好友疏远自己，又不再在社交媒体上传两人的合照，与此同时，他也在一个同性恋群组中发现有人传出他和好友是同性恋人关系，这让被告倍感难过，因为他们其实并没有在一起。

好友曾澄清自己不是同性恋，但同性恋群组不久又流传好友搭上另一名男子的消息，被告因此对好友的性向感到混淆。

为了“教训”好友，被告于是从香港和泰国买了多张电话卡，利用这些电话卡开设了八个WhatsApp账号、多个电邮和社交媒体账号，并用这些假账号，在2018年8月至隔年9月，至少发了62封电邮给好友的前同事和新公司的同事，到处造谣指好友是“同性恋”，私生活淫乱，会到处沾花惹草勾搭男人。

当时，好友到新公司上班还未过试用期，公司还因此进行内部审查，险些影响他转成正职。

好友的家人也深受牵连，被告不仅发电邮给好友的哥哥和大嫂的公司，还指好友的外甥也是“同性恋”。

案情显示，被告发电邮给好友的同事，也多次发电邮给他的哥哥和大嫂任职的公司，指他们的家人是“同性恋”。他甚至还通过社交媒体联系好友的外甥，直指对方也是“同性恋”。

控方表示，被告预谋犯案，为避开追查使用多个假账号，还背弃好友对他的信任，将对方曾透露给他的资料进行抹黑，对他身边的同事、家人和朋友下手。

被告的行为，给好友和家人带来困扰和压力，担心会被别人以异样眼光看待。

被告昨天在哥哥的陪同下出庭，一踏入被告栏就开始抽泣。他的律师代为求情时表示，被告事后已写信给好友道歉。