打幼儿园学费主意 单亲妈妈失信万元监六个月

（早报讯）声称经济陷困境，一人的薪水无法负担父母和女儿的医药费，31岁单亲妈妈监守自盗，在任职教育部幼儿园行政执行员时打学费的歪主意，16个月内失信超过1万元，昨日被判坐牢六个月。

被告扎琪雅（译音）面对两项失信罪，昨日认下其中一项，另一项交由法官下判时一并考量。

案情揭露，被告于2016年加入教育部当行政执行员，被派到维林(Westwood)幼儿园负责行政工做，职务包括向家长收学费。

按照程序，被告收下学费后得把资料输入学校系统，账簿做记录之后，把钱锁在指定的抽屉内。被告的工作之一是确保账簿记录与收到的现金数目一致。

2017年10月，被告陷入经济困境，开始挪用学费来支付个人开销。

2019年3月19日，有家长向幼儿园校长投诉，指在缴付学费之后，系统还是显示学费未付的状态。校长于是质问被告，后者假装要查账簿，过后却称账簿“不知所踪”。

被告和同事找了两天都找不到账簿，管理层同时也查到更多有问题的账目，被告经不起追问，最后承认拿私下拿走学费。被告招认后，“不知所踪”的账簿也从她家找回。

代表律师为被告求情时表示，被告离婚，独自抚养一个患病女儿，父母的身体也欠佳，她在无法负担医药费的情况下才会挪用公款。她已知错，并做出全额赔偿，恳求法官从轻发落。

教育部受询时说，被告已在去年3月被停职。教育部认真看待职员任何不当行为，并会采取包括解雇在内的纪律处分。案件下判后，教育部将对她采取妥当的纪律处分。

教育部自事件发生后，已重新调整程序，避免失信事件再度发生。教育部也鼓励家长使用无现金付款，并提醒学校及幼儿园加强现金处理的管制。