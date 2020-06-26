性侵女友9岁女儿 送货员监22年打24鞭

（早报讯）送货员不满女友拒绝行房，又不被对方母亲认同，为报复竟多次性侵和非礼女友的9岁女儿，昨午被判坐牢22年鞭打24下。

被告是36岁的本地男子，案发时是名送货员。他面对21项控状，指他2016年2月26日至2017年4月28日间，多次性侵和非礼一名女童。受害女童当时只有9岁至10岁，是被告女友的大女儿。

据案情显示，被告在2012年通过面簿认识女童母亲，女童和弟弟妹妹会称呼被告为叔叔。与弟妹相比，女童与被告关系最亲，把被告当成父亲看待。

被告在2015年8月与女童一家人同住，2017年2月搬走，之后偶尔会到女童家过夜。

2016年12月，女童母亲因宗教，决定与被告结婚后才与他发生关系。

被告无法得到满足，自己又不被女童外婆认同。他知道女童是外婆最疼爱的孙女，于是决定以性侵女童的方式进行报复行动。

被告会趁屋里所有人睡着时，用棉被盖在他和女童身上，然后用手指性侵女童私处。

到了2017年4月27日，女童母亲因住院，叫被告到家里照顾女童和她的弟妹。

被告隔天晚上再度性侵女童。

女童忍无可忍，担心被告会以母亲生病为借口到家里过夜，最后将遭性侵的事告知老师。

被告求情说不够成熟才会犯错，身为大人却没有保护女童，十分愧疚。

控方在陈词时说到，被告滥用女童给予他的信任干案，被女童质问时还说谎，称自己当时在做梦，求法官判被告坐牢24年鞭打24下。

女童的心理创伤报告显示，她一直处在害怕的状态，担心被告会对她做出越轨的事，每次回想事发经过都会流泪。

被告称有改造的潜能，希望法官轻判。