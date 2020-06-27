建筑、海事与加工业外劳税回扣将延长

（早报讯）政府将延长建筑业、海事船厂以及加工业的外籍劳工税回扣，为此拨款多达9亿2000万元，帮助这几个领域约1万5000个企业，支持它们遵守安全管理措施。

人力部与贸工部今早发联合文告说，从8月起，这些领域的企业可获得的外劳税回扣，以每名受雇工作准证持有者每月90元回扣来计算，直到2021年12月。接近2021年底时，政府将检讨是否有需要延长回扣，直到2022年12月。

许多企业得适应安全管理措施，但建筑、海事与加工（Process）领域的要求为企业增添更高的成本。例如，雇主得安排交通，接送员工到工作地点。按组分工意味着多数员工不能到各个工地工作。错开员工休息日也导致分包商之间得紧密协调安排。

根据“坚毅前向”预算案，无法在6月开工的企业在6月的外劳税全免支付，并获得750元外劳税回扣；7月则免付一半外劳税，并获得375元回扣。建筑、海事与加工领域的企业自动获益。

不过，这些领域的员工所住的客工宿舍大多会列为“安全”，员工到了7月底将复工，减免外劳税的安排因此会在8月终止。但外劳税回扣会以较小的幅度继续延长，以便支持这些企业，让它们有更多时间做调整。

政府也将为建筑与维修、加工、海事与岸外领域提供支援配套，进一步协助企业，详情有待公布。