【大选】人民行动党新人林绍权回应网上指责

（早报讯）人民行动党新人林绍权就近日网上有关他的指责和批评做出回应，并指有些指责并非属实。他也说，这些指责已影响到他的家人，尤其是母亲。

林绍权今天中午发声明说：“有人指责我涉及巴西的贿赂案，这是毫无根据且不属实的。我并没有参与任何在巴西的工程。”

至于军中的事件，他认为，不同人对同一起事件会有不一样的看法。

“在其中一则贴文，有人指责我太严厉，要求部队在晚上10时报到，而一般的惯例是晚上11时59分。我想要解释的是，那一次部队人员隔天清晨5时得提早出外训练，因此按照规定，我必须确保大家有充足的休息，所以才会要求部下在前一晚10时报到。”

他指出，就如那则贴文中提到的，他自己也提早回营。身为指挥官，他为部队定下高标准。“我相信携手合作的重要，并没有要求部队做任何我自己没有准备办到的事。”

至于吉宝岸外与海事的前同事对他的批评，他说，船厂是一个辛苦和吃力的环境，他们必须要求同事维持高标准，以确保大家都能安全回家。很多同事在他担任助理总经理和总经理期间都有出色表现且获擢升。

“有贴文说我没对邻居笑，我无法想起任何特定事件。但是和许多住在大楼里的人一样，我与其中一些邻居比较熟，跟他们的互动比较多。”

他说，当初答应踏入政坛就知道不是件容易的事，不过这次的考验来得比预期中早。他会努力坚持走下去，若当选会好好服务选民，他知道往后还能做得更好，也很愿意学习。他会铭记这次的经验，向选民和所有新加坡人证明自己。