熟食中心开放堂食 阿叔阿婶不走聊天

（早报讯）公众申诉，指熟食中心开放堂食，有阿叔阿婶长时间喝咖啡，占据座位，违背了防疫措施的原则，建议限制用餐时间。

居民陈先生受访时表示，大巴窑4巷第74座熟食中心常有阿叔阿婶长时间坐着喝咖啡，让他感到担忧。

“他们吃饱了不走，一坐就是好几个小时，边喝咖啡边聊天，不仅占据了座位，也提高其他居民或食客的染病风险。我觉得应限制用餐时间一小时就好。”

摊贩林小姐（49岁）表示，或许是碰到雨天，顾客们才会坐得较久。“顾客多是附近居民，会有不少人来喝咖啡，有些可能喝的较慢。不过，吃饱就应该离开，不要逗留太久。”

不愿透露姓名的摊贩则表示，多数顾客吃完就即刻离开，也有遵守阻断措施规定，每桌只坐四人用餐。

记者日前走访时，多数人桌上都摆放着碗筷，但有三名阿叔坐在同一桌喝酒、聊天，另两名阿叔阿嫂坐着喝饮料。

摊贩表示，希望顾客避开繁忙时间。

摊贩邱先生（52岁）表示，午餐时间，多数食客都吃饱离开，也有较多人打包回家吃。“我建议民众避开用餐的尖峰时刻。”

另一名63岁的摊贩陈女士则表示，食客吃完就应该离开。“喝饮料、咖啡都必须脱下口罩，再加上一面聊天，喝得越久，染病风险就越高，尤其繁忙时间人很多，实在很危险。”

顾客许女士（80岁，退休人士）表示，她与朋友约在一起用餐，吃完后就会回家，不会逗留。“堂食是让我们吃到热食，不是聊天。”

另一名食客萧先生（45岁，技术人员）则表示，大家都应全力配合防疫举措，自发减少用餐时间。

不愿具名的摊主表示，阻断措施前确实有一些妇女坐在不同桌子吃饭喝茶，一呆就是一个多小时，影响生意，近期没再发现这种现象。