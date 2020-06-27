称貌似亡妻 狼父性侵女儿入狱28年

（早报讯）狼父发现女儿长得很像死去的妻子，竟“爱上”女儿，除了非礼自己的亲生女还强奸她，导致女儿长达五年深受折磨，狼父被判坐牢28年。

被告是63岁的本地男子，与妻子育有一名儿子和三名女儿。受害者是被告的亲生女儿，在家中排行老三，案发时13岁至18岁。

他面对65项包括强奸、乱伦以及性侵等控状。

案情显示，被告的妻子在2010年过世，由于受害者与妻子长得很像，被告特别疼她，渐渐地被受害者吸引。

2012年初，被告知道受害者与一名男同学交往。他反对这段恋情，每晚待全家人睡着时，将受害者叫到客厅里开导，最后恐吓受害者，要对方听话并为他奉献，不然就把受害者送进新加坡回教研究会（Pertapis）旗下的妇女与少女收容所。

被告情不自禁，非礼并性侵女儿，罪行最后甚至升级至强奸。

被告在2013年6月1日至7月9日间开始干案，直到2018年2月被揭发为止。

受害者在长达一年的时间，几乎天天遭被告性侵，她不想被送进收容所，担心被告罪行被揭发后而坐牢，家庭就会破碎，因此默默忍受。

被告三名女儿睡在房间里，被告则与儿子睡客厅。

儿子因在快餐店值晚班，之后又去当兵，因此时常不在家。被告便会趁女儿睡着后，把受害者叫出来。

被告第一次得逞后，除了斋戒月、儿子回家过夜和受害者来月经时，之后的一年内几乎天天非礼和性侵受害者。

被告大女儿到厨房拿止痛药，打开房门看见被告压在受害者身上，才揭发被告罪行。

被告大女儿在2018年3月7日晚上11时，因头痛想到厨房拿止痛药，她打开房门，看见受害者双脚打开躺在沙发上，而被告则压在受害者身上。她立即质问被告和受害者，被告只好谎称在找打火机。

大女儿看穿被告谎言，隔天早上从受害者口中逼出真相。受害者当天到警局报警。