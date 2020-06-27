勿洛警署率五执法单位 芽笼扫荡逮捕22男八女

（早报讯）阻断措施松绑后，芽笼聚赌、卖淫、非法卖私烟和春药的活动死灰复燃。勿洛警署率领另外五个执法单位，在芽笼展开为期两周的扫荡行动，共逮捕22名男子和八名女子。

警方昨天（26日）发文告表示，勿洛警署本月8日至21日与来自刑事侦查局、中央肃毒局、卫生科学局、移民与关卡局和新加坡关税局的执法人员，在芽笼一带进行联合执法行动，逮捕22名男子和八名女子。被捕的28人年龄介于21岁至68岁。

这个执法行动针对的是在芽笼的非法赌博，以及卖淫及卖春药活动。

18名男子和两名女子因触犯公共赌馆法令（Common Gaming House Act）遭到当局逮捕。他们的年龄分别介于21岁至68岁。

当局也起获超过8900元的现金，以及赌博相关用具。据当局提供的照片显示，被起获的赌具包括用来下注骰子游戏的下注板。

警方在扫荡行动中起获赌具，图为被起获的“下注板”。（警方提供）

四名年龄介于21岁至51岁的女子则因触犯妇女宪章被逮捕。她们相信在网上宣传自己的“服务”，并在芽笼一带租下公寓来卖淫。

与此同时，四名年龄介于21岁和55岁的男子因涉及毒品和关税相关罪行被捕。其中一人也因涉及卫生产品法令（Health Products Act），目前正在协助卫生科学局调查。

当局也在行动中起获大批走私烟和非法药品，这些被起获的物品总价值超过2万2300元。

警方也正在以违反冠病19（临时措施）法令中的安全距离条例的罪名对他们展开调查。

警方说，当局将不遗余力的打击任何犯罪活动，并将涉案者绳之于法。