学校可定期融入居家学习 大专学府将扩大跨学科选项

（早报讯）居家学习无法取代面对面教学，却能鼓励学生自主学习，学校接下来可定期为学生定一天居家学习日，让这个学习模式成为教育的一部分。

大专学府也会扩大跨学科的学习选项，更有效地帮助学生应付迅速变化的职场需求。

在支持弱势家庭方面，教育部计划协助每名孩子设立儿童储蓄户头，让他们从小培养理财能力。

教育部长王乙康今天为今年的教育部工作蓝图大会推介，通过视频致辞时阐述冠病为教育带来的转变与机遇。教育部接下来也会从四方面推进工作。

第一，居家学习将融入现有的学习模式。他指出，居家学习可辅助课堂教学。学校可每两周把一天定为居家学习日，让学生自习一些内容，给他们时间探索课纲以外的课题。

第二，加速全国数码学习计划的进程。王乙康早前已宣布，最迟2028年为所有中学生提供个人电脑的原定计划，提前七年在明年落实。

第三，教育部将继续支持弱势家庭的孩子。王乙康反映，慈善机构在阻断期想为这些学生提供经济援助，却发现许多没有银行户头。根据调查，约三分之一的小一生没有银行户头。在开设儿童培育户头以外，教育部计划让家长能同时选择为孩子开设儿童储蓄户头，从小培养孩子的理财能力。

最后，大专学府将进一步推动跨学科学习。他指出，科技发展日新月异，各领域不断地改变，解决社会挑战更需要跨学科的专长。冠病重新设定竞技场，加速这些趋势。大专教育的重点因此也有所转变，须确保学生是多方位、有应变能力的终身学习者。