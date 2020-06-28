【大选】马西岭—油池集选区行动党四人阵容成型 黄循财感谢王鼎昆的贡献

（早报讯）马西岭—油池集选区的人民行动党候选人阵容确定成型，新人苏慧敏将会替代原议员王鼎昆上阵，蔡厝港原议员扎吉哈也确定加入此集选区的四人团队。

负责带领马西岭—油池集选区四人团队的黄循财部长今早（6月28日）受访时证实，另三位候选人将会是原议员任梓铭、扎吉哈和苏慧敏。

他今天早上亲自带着苏慧敏在马西岭福春民众俱乐部附近的组屋区拜访居民，任梓铭、扎吉哈和王鼎昆也一同随行。

由于扎吉哈自总统哈莉玛在2017年辞去该区议员一职后，便受委兼顾马西岭区事务，所以此次上阵马西岭并不让人意外。苏慧敏早前也已在马西岭基层亮相，被预测会在此初披战甲。

除了介绍新人，黄循财也感谢王鼎昆在过去10年对该区付出的贡献，把林景区发展得有声有色，创办多个具有象征性的社区活动如万圣节嘉年华，让社区充满凝聚力。

多次在受访时落泪而被网民成为“感性议员”的王鼎昆，今早致感谢词时再度眼眶泛泪，他对于未来暂时没有具体计划，但会为新的四人团队助选，也会继续为社区居民服务。

王鼎昆是是义顺集选区前议员王雅兴之子，他在2011年首次代表行动党披甲上阵林景区，被选为该区议员，当时林景区属于三巴旺集选区。2015年大选林景区与与马西岭区和油池区组成四个议席的马西岭—油池集选区，他与总统哈莉玛、黄循财以及任梓铭组成四人团队竞选并成功连任。