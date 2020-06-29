卫生科学局吁勿购买或使用两款含违禁成分产品

（早报讯）两款产品含有违禁成分，卫生科学局呼吁公众不要购买或使用。

卫生科学局今早（6月29日）发文告说，这两款产品分别是“SERIFA BEAUTY SOLIDMOLID”以及“LKS Coffee”。当局发现这两款产品含有违禁成分西布曲明（Sibutramine）。

西布曲明原是处方药，但由于服用者会出现严重的副作用，心脏病发和中风风险增高，卫生科学局在2010年将它列为禁药。

文告说，一名消费者服用“SERIFA BEAUTY SOLIDMOLID”后，心跳加速；其他服用“LKS Coffee”的消费者则体重下降和胃口大减。

两款产品在包括虾皮（Shopee）、Carousell等电商平台及面簿、Instagram等社交媒体上销售。当局正与各网络平台管理员合作，撤下相关产品。

当局建议公众立即停止服用相关产品，若感到不适应询问医生。

另外，消费者也应警惕那些夸大宣传，如“燃烧高达10倍脂肪”、“加速燃烧脂肪”或产生意想不到快速效果的产品，它们可能含有会严重伤害健康的强效成分。

所有商家和供应商应立即停止售卖以上产品。售卖和供应含有违禁或强效药物成分的产品是非法行为，一旦罪成，可被判坐牢最长两年，或罚款最多1万元，或两者兼施。