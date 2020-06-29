【大选】陈清木：李显扬是因为认同理念加入前进党

（早报讯）新加坡前进党秘书长陈清木医生说，李显扬加入前进党是因为认同该党推崇的问责制度以及透明度这些根本理念，而不是为了讨论欧思礼路建国总理李光耀的故居。

前进党周一（29日）中午举行记者会，发布题为《您应该得到更好》的竞选宣言。代表前进党发布竞选宣言的是副主席潘群勤，李显扬并没有出席这场记者会。

陈清木答复记者询问时说，李显扬参加新加坡前进党之后的发言以及面簿贴文，一概和他的家庭纠纷无关，“人们应该摆脱李显扬是为了讨论建国总理李光耀故居才决定参政的想法”。

他也说：“我和显扬一起走访了许多地方，媒体也多次向他询问，但我不记得他曾讨论这个话题。”

此外，前进党助理秘书长梁文辉也在记者会上呼吁选民大胆地将手中的选票投给反对党，避免让行动党继续占据国会超过三分之二的议席。

他说：“人民行动党已经有足够的支持率组织下届政府，选民不必担心行动党会失去政权。”

他建议选民除了工人党原有的6个议席之外，也应该考虑将选票投给派出最优秀反对党候选人的3个单选区、2个4人集选区以及3个5人集选区，“这样加起来就有32席，足以阻止行动党随时修改宪法”。

陈清木也指出，上届总统大选就是因为行动党能够随时修改宪法，总统选举的条例因此发生了变化，“人们没有对目前这位总统投票”。

前进党的竞选宣言分三大主题，在12个项目下提出34项建议，其中包括降低对客工的依赖、让年满55岁国人提取多达5万元的公积金，以及免除必需品的消费税等。