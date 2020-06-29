State News Singapore和陈智祥面簿页面做出虚假陈述 接到更正指示

（早报讯）State News Singapore以及陈智祥面簿页面因为虚假内容，接获更正指示。

外交部常任秘书通过防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA）办事处，向面簿发出针对性更正指示（Targeted Correction Direction），要求更正该平台上的贴文。

POFMA办事处指出，State News Singapore在6月27日的贴文中，对新马跨境旅游的安排做出虚假陈述；陈智祥也在自己的面簿分享有关贴文。

有关的State News Singapore贴文称，尽管李显龙总理亲自拨电给马来西亚首相慕尤丁，要求马国允许两国恢复每天往返通勤的安排，却被马国当局拒绝。

政府打假网页Factually驳斥说，李总理和慕尤丁首相通电话，是由慕尤丁提出，而慕尤也公开表示，他建议新加坡政府考虑恢复两国每日跨境通勤的安排。

Factually强调，我国和马国正在探讨共建互惠绿色通道及做周期性通勤安排，新马官员也会继续探讨如何在考虑到两国医疗资源的情况下，逐步恢复更多的跨境旅行安排。

国会解散后，部长援引《防止网络假信息和网络操纵法令》的权力，在选举期间将暂时转交给各个部门的常任秘书。