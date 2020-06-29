今天三起车祸 一骑士死四人伤

（早报讯）惊险车祸接二连三发生！短短几小时发生三起不同车祸，导致一名31岁男电单车骑士魂断公路及四人受伤，最年轻的伤者是一名13岁少女。

从今早（6月29日）凌晨1时到早上7时，《联合晚报》连续接到三起车祸的通报，三起车祸分别发生在我国中部、北部及东部。

第一起车祸发生在今天凌晨1点半，地点在通往劳明达街的马里士他路。一辆电单车不知何故与私家车相撞，31岁男电单车骑士当场丧命。

根据事后在网上传开的视频，一辆白色的私家车及黑色的电单车在路上停着，电单车倒在地上，离私家车有一些距离，救护车和警车也已到场。

上载视频的网友在贴文说，电单车骑士已经离世，从车牌看相信是马国人，死者当时身穿一家粥店的制服。

警方受询时证实电单车骑士当场不治，39岁的男司机也正在协助警方调查。

今早近6时，在实龙岗上段及实龙岗弯上段的交界处，一辆深褐色的SMRT德士及一辆黑色电单车并列停在路旁。读者张永华（40岁，车商）路过时拍下画面通知《联合晚报》。

照片显示，德士车头被撞凹，现场不见骑士身影，相信已被送往医院。据了解，德士司机当时要转弯，与迎面而来的电单车相撞。

警方证实，19岁的电单车骑士昏迷送往樟宜医院救治，59岁的德士司机也因鲁莽驾驶导致他人受伤被捕。 德士及白色汽车在淡滨尼相撞，汽车女驾驶及德士里的两名女乘客受伤入院。（受访者提供）

第三起车祸则在一小时后发生，一辆汽车和德士在淡滨尼2道及7道的交界处相撞，汽车女驾驶是一名48岁妇女，她连同德士上的13岁和41岁的女乘客一起送院治疗。

读者郑女士（40岁，餐厅业经理）当时路过车祸现场，拍下视频通知《联合晚报》记者。

视频显示，红色德士撞上白色汽车车门，把车门撞凹，德士的引擎盖也被撞损。

郑女士说：“我猜测德士应该是转弯时跟白色汽车相撞。”

警方受询时也证实了这起车祸的发生。调查还在进行中。