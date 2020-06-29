违反禁酒令 厦门街两餐馆被令停业各罚千元

（早报讯）厦门街两家餐饮业者因顾客在晚上10时30分之后还在餐馆喝酒，被新加坡旅游局罚款及被令停业。

进入病毒阻断措施松绑第二阶段，公众可到餐饮场所堂食，但必须遵守安全措施，而场所每晚10时30分之后也禁售酒类饮料，公众也不能在全岛公共场所喝酒。

新加坡旅游局昨天（6月28日）发文告说，两家在厦门街的餐饮业者，Moonstone酒吧和墨西哥餐馆Chico Loco因没有确保顾客在晚上10时30分后停止喝酒，在上个周六被令停业，并各被罚款1000元。

当局也透露，自松绑第二阶段后，当局已对个人发出19张300元的销案罚款，并对业者开出介于1000元至2000元的销案罚款。

除了上述两家餐饮业者，遭开罚单的还有新加坡河畔富丽华大酒店和Chennai Trading，前者因没有清楚记录访客资料被罚1000元，而后者则是因为没有做好人流管理，被罚2000元。

当局说，多数的餐饮场所都遵守安全距离措施，并也呼吁公众尽自己的一份力，“虽然我们鼓励大家支持本地生意，但也呼吁顾客付起社会责任，遵守所有的安全距离措施。”

Moonstone酒吧之后在面簿贴文说，酒吧在上周六10时45分被令无限期停业，并呼吁其他餐饮业者严厉看待安全距离措施。

酒吧在贴文中承认疏忽，虽在晚上10时30分前将酒交给顾客，但并没有所谓的宽限时间让顾客将酒喝完。

酒吧也在贴文中说，虽然他们尽力遵守安全距离措施，但清场及劝阻顾客离去的过程却导致他们违反条例。他们也呼吁顾客多体谅和谅解餐饮业者，并遵守安全距离措施。