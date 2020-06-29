我国烟草产品后天起须使用统一包装

（早报讯）从后天（7月1日）起，所有在我国销售的烟草产品都须使用统一包装，烟盒上的健康警示图像也要放大，以降低烟草产品的吸引力。

卫生部今天下午发出文告表示，所有进口到新加坡、出售、提供出售或分销的烟草产品，包括香烟、雪茄、比迪烟（beedies）、红烟（Ang hoon）以及其他自制卷烟等，都须遵守新条例。

卫生部说，这一规定的最终目标，是“阻止不吸烟者开始吸烟，鼓励烟客戒烟，并鼓励新加坡人采取无烟生活方式，最终降低吸烟率”。

烟草（广告与销售控制）法案的修正内容早在去年3月在国会通过。卫生部随后推出的《2019年烟草（广告与销售控制）（外观、包装和标签）》（Appearance, Packaging and Labelling）法规，规定烟草产品外包装不能印有任何商标、色彩、品牌图样和促销信息，所有品牌和商品名称的颜色、字体以及印制的位置也必须统一。烟盒上的健康警示图像将放大，从原本占包装的一半面积增至四分之三。

当局已在新条例实施前的三个月实行过渡，即在今年4月1日至6月30日之间帮助烟草生产商、批发商和分销商适应并为新条例的实施做好准备。

任何人（包括供应商和零售商）若违反《2019年烟草（广告与销售控制）（外观、包装和标签）》所施加的规定，将面临不超过一万元罚款，或监禁不超过六个月，或两者兼施。如属重犯并遭定罪，可处罚款不超过两万元或监禁不超过12个月，或两者兼施。