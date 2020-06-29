食品局下令召回多款冬瓜产品

（早报讯）多款冬瓜产品被测出二氧化硫过敏原成分超标，新加坡食品局已下令七家进口商召回相关产品。

根据食品局今晚发的文告，这些产品的二氧化硫（sulphur dioxide）过敏原成分超过新加坡食品安全规定列下的标准。对亚硫酸盐（sulphite）敏感的人如果食用数量较多，可能会引发过敏反应，并出现发痒、荨麻疹、胃痛、腹泻甚至是呕吐等症状。

受影响的产品分别是：

－元生食品公司进口的马来西亚产Zheng Shi Ming冬瓜条（3公斤装，生产日期为6月13日）

－Bake With Yen进口的马来西亚产Sweet Homes冬瓜糖（250克装，生产日期为4月24日）

－Ah Pau Choy进口的越南产冬瓜糖（300克装，过期日期为2021年10月）

－正中平人参燕窝进口的中国产冬瓜糖（300克装，赏味期为2021年11月）

－Sun Kee进口的马来西亚产冬瓜糖（150克装，过期日期为2022年5月22日）

－H.W. Agri-Food Trading进口的马来西亚产福华冬瓜条（250克装，过期日期为2021年5月26日和6月14日）、马来西亚产Maru Sun冬瓜糖（200克装，过期日期为2021年5月12日）

－Kuo Yeong进口的中国产Bee's Brand冬瓜条（1公斤装，过期日期为2021年5月10日）、马来西亚产同侨冬瓜糖（250克装，过期日期为2021年11月13日）、马来西亚产Happy Family冬瓜糖（300克装，过期日期为2021年3月2日、3日、6日）

食品局已下令这七家进口商立即回收受影响的产品，回收工作还在进行中。当局提醒已购买受影响商品的顾客不要食用，如感到不适应立即看医生。消费者可联络个别进口商询问或退换商品。