（早报讯）美国隔夜股市回弹，道琼斯工商指数涨580点或2.32％，标普500和纳斯达克指数涨1.47％和1.20％。

投资者对第二波冠病疫情的担忧，促使区域和新加坡股市周一（6月29日）回挫，反映本地蓝筹股走势的海峡时报指数闭市报2574.10点，跌30.41点或1.17％。

今日（30日）可关注股票：

1. Vallianz控股要求恢复交易，并说于2017年签下的一项协议的一些条款已经过了时效日期（long stop date）。

2. iX生物制药（iX Biopharma）指出，于4月底在澳大利亚推出的Xativa获得很好的市场反应。

3. 上海动力发展（Shanghai Turbo Enterprises ）回应新加坡交易所询问时说，子公司常州市三维技术成套设备有限公司（Changzhou 3D Technological Complete Set Equipment）的600万人民币（约118万新元）贷款，自今年6月起，将以每年6.75％的利率更新一次。这项贷款与土地使用权有关。

2018年的贷款则是1600万人民币，年利率是6.60％，这笔贷款与公司的机械相关。2019年的1600万人民币也与土地使用权有关，年利率是6.75％。

4. 黑金天然资源（Blackgold Natural Resources）截至2019年底的审计财务报告获得独立审计师发出“无法表示意见”（disclaimer of opinion）的结论，并表示对公司能否正常营运存有疑虑。公司管理层认为，公司拥有足够现金流，能维持正常运作。公司指出，截至去年底的财政年度，公司的营收和毛利率都大幅改善。今年1月，公司也与三名投资者达成协议，向他们配售多达2500万元的可转换债券。截至昨天，公司已经向他们配售了200万元的可转换债券。