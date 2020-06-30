违反居家通知 五名新加坡人今面控

（早报讯）五名新加坡人因违反居家通知，今天（6月30日）将被控上法庭。

移民与关卡局今早发文告说，39岁的罗兹曼（Rozman Bin Abdul Rahman）3月20日从印度尼西亚回返我国，需遵守14天居家通知，直到4月3日。但除了3月31日之外，他在这段期间每天都去上班。

55岁的李金琴（音译）3月25日从马来西亚回返我国，需遵守14天居家通知，直到4月8日。4月3日，她擅自离开位于文礼的住家，前往文礼中心的超市，而且当时她还咳嗽。

26岁的莫哈莫阿里夫（Mohammad Alif Bin Mohammad Noor）以及21岁的厄妮（Ernie Batrisyia Binte Hamdi）4月1日从马来西亚回返我国，需遵守14天居家通知，直到4月15日。但他们没有立即回返位于惹兰红山的住家，而是先到厄妮母亲的住所吃晚餐。

4月6日，厄妮离开住家前往红山中心的邮政局，过后又和莫哈莫阿里夫一起前往艾格坊（Anchorpoint Shopping Centre）。

60岁的阿德南（Adenan Bin Amat）则在4月3日从印尼回返我国，需遵守14天居家通知，直到4月17日。但他没有立即回返位于西海岸路的住家，而是先到友人位于直落布兰雅的住所取回个人物品。

在14天的居家通知期间，他并没有住在其申报住所；4月10日左右，他还出外参加工作面试，也没告诉对方他正在履行居家通知。

移民与关卡局经调查，并咨询总检察署后，当局今天将以触犯传染病法令或相关条例的罪名提控上述五人。

若罪名成立，他们将面对高达1万元罚款，或最长六个月监禁，或两者兼施。