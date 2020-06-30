【大选提名日】林瑞生：王瑞杰头脑好心更好 望东海岸选民支持行动党

前部长林瑞生夫人罹患第四期癌症，目前在美国接受治疗。林瑞生过去一年多来新美两地奔波，近期因冠病疫情无法回返新加坡，他今天透过视频向东海岸集选区选民陈情，赞副总理兼财政部长王瑞杰“头脑好，心更好”，希望选民能支持由王瑞杰领导的行动党东海岸团队。

目前人在美国波士顿的林瑞生说，妻子于两年多前被诊断患有第四期癌症，在国内接受治疗一年后病情恶化，因此过去一年多来他两地奔波，陪妻子在美国接受临床试验，每三个星期注入还未上市的实验性药物。不过林瑞生也强调，他引退政坛与妻子病情无关系。

林瑞生今天分享视频表示，他很高兴王瑞杰加入东海岸团队，领导行动党捍卫东海岸议席。他与王瑞杰认识多年，王瑞杰在担任教育部长期间致力于提升所有学校，确保不同背景的学生都能全面发挥他们的潜能，成为财政部长后，王瑞杰也常常提醒各部门部长，“每一分钱可以省就省下来，需要用的就好好的去用”，因为放眼未来，政府必须拨出更多资源照顾低收入家庭和年长者。此外，我国经济受冠病疫情冲击后，王瑞杰也果断推出一系列措施助国人保住饭碗，减轻家庭经济负担。

林瑞生说：“从这一切可以看出，王瑞杰头脑好，心更好。”

他也指出，世界局势充满变数，新加坡要在不利的大环境下持续发展，需要的领导不单只是头脑好和心好，也需要一个有大我精神的领导。“王瑞杰就是我心目中的很好的大我领导。多年来，他都是无私地为国奉献，所以这次大选，我希望东海岸的选民们能大力支持由王瑞杰领导的东海岸人民行动党团队。”

林瑞生透露，妻子在美国就医期间，他每几个星期都会回返新加坡，与居民、职总、基层和国会保持联系，接见选民活动上一应公文都有关心过目。不过，他过去三个月因冠病疫情无法回国，只能在网上和居民交流，对于未能回家服务居民他表示内疚，向居民道歉并希望能得到居民谅解。