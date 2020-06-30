【大选提名日】行动党西海岸团队确定由双部长坐镇 对垒陈清木的前进党团队

（早报讯）人民行动党西海岸集选区团队确定将由双部长坐镇，对垒新加坡前进党陈清木医生领导的团队，预料将迎来一场厮杀。

在南华中学提名站，选举官员已宣布所有选区的候选人。

连日来动向成谜的社会及家庭发展部长李智陞，今早出现在南华中学提名站，证实将出战西海岸集选区。这意味着该区将由双部长坐镇，另一名部长是通讯及新闻部长易华仁。团队其他成员包括原议员胡美霞、洪维能以及新人王心妍。

其中，洪维能原本盛传将取代余家兴，竞选蔡厝港集选区，今早却令人惊讶地竞选西海岸集选区。

另一名西海岸集选区原议员郑德源则转战先驱单选区。

前进党西海岸集选区团队则包括陈清木、助理秘书长梁文辉、副主席潘群勤，以及党员邱宝忠和纳达拉杰（Nadarajah Loganathan）。这是前进党此次派出的最强队伍，陈清木也曾在1980年至2006年间担任亚逸拉惹区的议员，而该区目前属于西海岸集选区。陈清木今早抵达提名站时说：“我回家了。”

裕华单选区的选战也出现惊喜。行动党候选人傅海燕将对垒民主党候选人刘文平，而非之前盛传的方月光。

武吉巴督单选区也确定由行动党原议员穆仁理对垒新加坡民主党徐顺全。这是两人继2016年武吉巴督区补选后第二次碰头。

由国务资政尚达曼领导的行动党裕廊集选区团队，排阵与昨天宣布的一样，包括了原议员陈有明医生、拉哈尤，以及新人黄伟中和谢曜全。他们将对垒红点同心队党秘书长拉维（52岁，自媒体业者）、李娟（43岁，教育业者）、莉雅娜（Liyana Dhamirah，33岁，商人）、陈建嶫（28岁，法律工程师）和卓金炎（55岁，资深舞台导演）。