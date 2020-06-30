【大选提名日】阿裕尼集选区两党布阵无变数 工人党由毕丹星领军

（早报讯）阿裕尼集选区工人党和执政党人民行动党的人员布阵没有任何意外，首次由现任秘书长毕丹星领军的工人党五人团队在德义中学提名中心顺利完成提名，他们本届大选将对上的行动党团队，与上届大选阵容大致相同，行动党这次没有派重量级的“领头将军”。

德义中学提名中心的两个全新单选区玛丽蒙和杨厝港，行动党这次则都派新人。他们都将对战新加坡前进党的候选人。

毕丹星在致感谢词时指出，团队过去五年尽心尽力服务选民，改善市镇管理。“如果我们哪里还做得不好，请让我们知道，我们会持续改善。”

行动党团队成员则呼吁选民让行动党回阿裕尼，他们一一介绍自己，新人陈惠意说，团队将同心、同力，为阿裕尼选民携手创造更美好的家园。

从碧山—大巴窑集选区划出的玛丽蒙区，由我国首位女准将、行动党的颜晓芳出征，她的对手是有三次选战经验的洪永元医生。洪永元之前代表过国人为先党和新加坡民主党竞选。

杨厝港由行动党新人叶汉荣对垒前进党的罗舒玉。

工人党前秘书长刘程强不参选，阿裕尼集选区原团队里的陈硕茂引退，本届大选确定代表工人党竞逐阿裕尼的是秘书长毕丹星、主席林瑞莲、副主席莫哈默费沙，以及两名党中委严燕松和贝理安。

行动党上届大选的阿裕尼集选区三名候选人赖添发、蔡荣良和山水·卡玛尔，本届将带领新人陈惠意和杨陞才再次与工人党竞选。

李显龙总理领军行动党团队将在宏茂桥集选区第三次对上革新党。团队中有原议员杰乐·大卫、颜添宝，以及两名新人娜蒂雅和黄玲玲。革新党的提名阵容为肯尼斯、朱来成、诺莱尼（Noraini Yunus）、苏源顺和首次上阵的新人律师杨耀辉。肯尼斯因为归国后还在遵守居家通知令，没有出现在提名站。