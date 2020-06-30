【大选提名日】14单选区掀战火 对阵出炉

（早报讯）本届大选所有14个单选区再次全部战火燃起，包括3个新的单选区。

新单选区玛丽蒙由人民行动党新人颜晓芳确定对垒新加坡前进党洪永元。这是洪永元第三次参选，他之前曾代表民主党和国人为先党。

蒙巴登单选区由林谋泉对垒人民之声的西瓦库玛兰。

麦波申单选区确定由人民行动党的陈佩玲对垒人民力量党的吴明盛。

拉丁马士行动党派出杨益财，革新党则由古玛出战。

武吉班让行动党的连荣华取代张俰宾博士，对垒民主党的淡马亚医生。

榜鹅西单选区由行动党的孙雪玲对垒工人党的陈贞贞。

先驱单选区行动党候选人由郑德源取代原议员符致镜。前进党则派出林志鸿挑战。先驱单选区也是唯一出现三角战的单选区，由独立人士张秉华（译音）加入选战。

丰加北由原议员许连碹博士对垒新加坡前进党的袁麒钧。

哥本峇鲁单选区由行动党的郭献川对垒前进党的浩然。

波东巴西单选区继续由司徒宇斌留守，对垒人民党的乔立盟。

杨厝港单选区由行动党的叶汉荣对垒前进党的罗舒玉。

裕华单选区照样由文化、社区及青年部长傅海燕捍卫，对垒民主党候选人刘文平。

武吉巴督单选区由行动党候选人穆仁理将对垒民主党候选人徐顺全。

工人党堡垒后港单选区则由陈立峰取代原议员方荣发，对垒行动党新人李宏壮。