【大选提名日】王瑞杰确认领军东海岸 迎战工人党

（早报讯）人民行动党东海岸集选团队确认由副总理兼财政部长王瑞杰领军，应战工人党团队全新东海岸阵容。盛港集选区和榜鹅西区同样出现蓝白对决，白沙—榜鹅集选区则出现三角战。

除了王瑞杰，行动党东海岸团队还有三名原议员——国防部兼外交部高级政务部长孟理齐博士、陈舜娘和陈慧玲，以及新人陈杰豪。

工人党则派出阿都沙利、符策涫、陈励正、黄富荣和佘雪玲进攻这个热点选区。

盛港集选区，则由人民行动党的总理公署部长黄志明、交通部兼卫生部高级政务部长蓝彬明医生、内政部兼卫生部高级政务次长安宁·阿敏和新人黎鸿业，对垒工人党的何廷儒、蔡庆威、林志蔚和辣玉莎。

白沙—榜鹅集选区则出现三角战，由国务资政兼国家安全统筹部长张志贤、交通部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生、陈国明、沙礼尔和杨涴淩组成的行动党团队，迎战新加坡民主联盟的林睦荃、阿布莫哈默、王顺发、哈敏德帕星、库斯瓦迪，及人民之声的林启超、普拉布（Prabu Ramachandran）、吴家和、薇妮丝花丽（Vigneswari Ramachandran）和纳西尔（Mohamed Nassir bin Ismail）。

本届大选从白沙—榜鹅集选区新划分出来的榜鹅西单选区，则由内政部兼国家发展部高级政务次长孙雪玲寻求继续获得这区选民支持。向她发起挑战的是工人党的陈贞贞。