【大选提名日】马林百列集选区再引蓝白战火

（早报讯）马林百列集选区再次出现蓝白战，人民行动党候选团队首次没有前荣誉国务资政吴作栋坐镇，由原国会议长陈川仁再度执掌帅印出征，迎战的工人党团队则有陈俊元和余振忠两名旧面孔。

上届大选中，由陈川仁首次领军的行动党团队以64.07％的得票率击败首次出征挑战的工人党团队。

除了二度领军的陈川仁（51岁），行动党团队这次还派出谢健平（59岁）和唐振辉（51岁），以及两名新人陈诗龙医生（55岁）和阀贺米（48岁）。

工人党团队则有陈俊元（34岁）和余振忠（55岁）两名旧面孔，以及三名新人许金桂（36岁）、莫哈默法理（40岁）和阿扎拉迪（33岁）。

再次寻求连任的麦波申单选区国会议员陈佩玲（36岁）在本届大选则对垒人民力量党秘书长吴明盛（50岁）。陈佩玲是在2011年获得麦波申区议席，在上一届大选中则以65.58％得票率，守住麦波申议席。

波东巴西单选区对手战则毫无悬念，由该区原国会议员司徒宇斌（56岁）三度对垒新加坡人民党，反对党由党主席乔立盟亲自上阵。

人民党在上一届大选角逐波东巴西选区时，与该区议席失之交臂，当时的得票率是66.39％（行动党）对33.61％（人民党）。

上届大选中以71.86%高票守住蒙巴登单选区议席的行动党三届议员林谋泉（57岁），这次则对垒人民之声党新人西瓦库玛兰（Sivakumaran s/o D.Y. Chellappa，57岁）。