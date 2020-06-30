【大选提名日】义顺集选区行动党团队本届面对新对手

（早报讯）捍卫义顺集选区议席的人民行动党再次派内政部长兼律政部长尚穆根领军，团队这回将与新加坡前进党这个新对手交战。

除了尚穆根（61岁），人民行动党候选人包括义顺集选区原议员费绍尔博士（52岁）、黄国光（41岁，关爱动物研究协会执行理事长），以及两名新人陈浍敏（38岁，慈善机构创办人）和吴顺喜（51岁，银行董事总经理）。在义顺基层服务多年的议员“花姐”李美花已宣布退出政坛，义顺集选区另一位原议员郭献川则“单飞”，出战新划出的哥本峇鲁单选区。

2015年，尚穆根领军的团队以66.83％的得票率第二次击败工人党团队，得票率比2011年届的58. 39％多了八个百分点。

这届大选，人民行动党将面对新对手前进党的攻势。由前议员陈清木医生成立的前进党派出卡拉（Kala Manickam，52岁，教育业者）、陶菲克（Taufik bin Supan, 40岁，资讯科技业者）、鲍耶（Bradley Bowyer, 53岁,数码媒体顾问）、财政纳拉（Sri Nallakaruppan，56岁，特许会计师）和郑财成（51岁，客户服务经理）出战义顺集选区。

“单飞”的郭献川对手同样是来自前进党的浩然（Kumaran Pillai，49岁）。

教育部长王乙康从引退的基础建设统筹部长兼交通部长许文远的手中接棒，带领人民行动党团队捍卫三巴旺集选区，与原议员维凯（42岁）和林伟杰医生（52岁），以及新人傅丽珊（45岁,樟宜机场集团副总裁）和佳馥梅（43岁，董事经理）迎战国民团结党秘书长黄俊宏、财政杨忠文、张培源、雅释（Yadzeth Bin Haris）以及萨丁（Sathin Ravindran）

捍卫马西岭—油池集选区的人民行动党团队由国家发展部长兼财政部第二部长黄循财（47岁）领军，带领新人苏慧敏（33岁，律师事务所董事），该区原议员任梓铭（39岁），以及蔡厝港集选区原议员扎吉哈( 45岁），再次对垒新加坡民主党。

民主党派出林文兴、达曼胡理、方月光、江伟贤。