【大选】李总理：非选区议员制保障反对党议员名额

（早报讯）在非选区议员制度下，反对党议员在国会的名额将永远受到保障。李显龙总理呼吁国人慎重考虑各政党和各候选人，切勿策略性投票，结果弱化国家队。

李总理也是人民行动党秘书长。各选区完成提名程序后，李总理今（30日）午率领多位行动党干部召开记者会，包括副总理兼财政部长王瑞杰、国务资政兼国家安全统筹部长张志贤、贸工部长陈振声，以及环境及水源部长马善高。

李总理在开场致词时说：“有人说国难当头，选民会选择他们熟悉的执政党，这对执政党的选情有利，但我不认同这种看法，因为我们每一次大选都会铆足全力，重新争取人民的委托。上一届大选人民支持行动党，并不表示下一届大选会继续投我们的票。”

他指出，经过修宪后，下一届国会的非选区议员名额，已从九人增至12人，而非选区议员与当选议员一样，享有相同的投票权利，包括对修改宪法、拨款法案、财政法案、不信任动议等事项进行表决。

李总理说：“所以无论发生什么事情，宪法都会保障反对党的名额。反对党不可能被排除在国会之外。”

他呼吁选民：“不要策略性投票，不要弱化国家队。新加坡需要最优秀的团队为你服务，带领全国渡过这次危机。把票投给有经验、有意志和有想法的政党，带领我们前进。”

非选区议员制近日是朝野阵营相互攻讦的热点。工人党后港区候选人陈立峰今天就批评，给予非选区议员与议员相同的投票权，会让选民产生错觉，这只是执政党故意制造的“陷阱”，制度的改革只会让反对党无法在特定选区扎根，无利于政治发展。