（早报讯）美国隔夜股市在今年上半年的最后一个交易日全面收高。道琼斯工商指数起217点或0.85％，标普500和纳斯达克指数涨1.54％和1.87％。

美国和中国的正面经济数据提振市场情绪，带动本地及亚太股市表现。新加坡海峡时报指数扭转周一跌势，昨日（6月30日）闭市报2589.91，上扬15.81点或0.61％。

今日（7月1日）可关注股票：

1.星狮地产信托（Frasers Centrepoint Trust）以1亿9720万元增持PGIM房地产亚洲零售基金公司（PGIM Real Estate Asia Retail Fund）12.07％股权。交易在7月完成后，信托持有该基金公司的股权因而上升到36.89％。

2.新电信（Singtel）披露，凯雷投资集团（Carlyle Group）旗下的Comfort Investments II，将以2亿3500万美元（约3亿2752万新元）投资印度合资公司巴帝电信（Bharti Airtel）旗下的子公司Nxtra Data，以换取25％股权。Nxtra Data的主要业务是数据中心。

新电信公布2020财年的年报，总裁蔡淑君的总薪酬再下滑，由2019财年的354万元减少至310万元，减幅约为12.4％。

3.新加坡交易所（SGX）将于7月20日推出富时台湾RIC权重上限指数（FTSE Taiwan RIC Capped Index）的指数期货。这项指数广泛涵盖了台湾股市的大市值和中市值股。

4.翱兰国际（Olam International）子公司Olam Holdings B.V.完成一笔循环信贷的再融资，一共3亿7500万美元。

5.佳晟控股（Chasen Holdings）发布盈利预警，预料今年上半年将出现净亏损。

6.太平星开发（Pacific Star Development）指出，首席执行长陈福强已完成任务交接，并于6月30日起卸任。