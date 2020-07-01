初院重建与翻新工程延后

（早报讯）受冠病疫情影响，初级学院重建与翻新工程延后一年在2023年开始，预计到了2025年底完工。

根据2022年原定展开的第一阶段“初级学院校园更新计划”，淡马锡初院、安德逊实龙岗初院，以及裕廊先驱初院将重建；义顺星烁初院则会进行翻新。

教育部今天（1日）发文告指出，受阻断措施影响，当局需要更多时间为永久和临时校舍进行工程。第一阶段重建或翻新的四所初院工程将延后。

从2023年至2025年，义顺星烁初院会继续在现有校舍（义顺初院原址），2026年起搬回翻新后的校舍（星烁初院原址）。裕廊先驱初院也会留在现址（先驱初院原址），2026年起搬到重建后的校舍（裕廊初院原址）。

至于安德逊实龙岗初院，从2023年至2025年，学校将搬到实龙岗初院原址的临时校舍，2026年起搬回重建后的校舍（安德逊初院原址）。

淡马锡初院在2023年至2025年将使用淡滨尼初院校舍为临时校舍，直到2026年起迁回重建后的校舍。

位于武吉巴督的尤索夫依萨中学也将延迟一年，于2022年1月搬到榜鹅的新校舍。教育部指出，为了减少搬迁对学生的不便，尤索夫依萨中学自去年起已不再录取中一新生，搬到榜鹅后才恢复，因此将从2022年起才录取中一生。搬迁延缓不会影响现有学生。

另一方面，辅廉中学（Woodlands Ring Secondary）原定从明年展开的翻新计划也延后一年，学校到时在2022年1月至2023年底将使用前德贤中学( North View Secondary)地点为临时校舍。