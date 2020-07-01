没戴口罩朝保安打喷嚏 台湾妇终认罪

（早报讯）阻断期带了10岁儿子逛乌节，台湾妇没戴口罩被拦截，竟朝女保安人员打喷嚏。台湾妇蛮横一时，终究还是逃不过法律制裁，昨早在庭上认罪。

被告是46岁的孙姿燕（译音），她面对两项控状，包括一项骚扰他人以及一项鲁莽行为危害他人生命安危的罪名。

被告被指在5月12日下午4时43分，在爱雍·乌节（ION Orchard）商场刻意对一名女保安打喷嚏，要她闭嘴，对女保安造成惊吓。

案情显示，被告事发当天带着10岁儿子，准备从五楼的入口进入商场。当时阻断措施已启动，女保安以及一名女职员被安排守在进口，要求所有访客填写个人及联络资料，方便追踪接触者。

被告在女职员的帮忙下填写完资料后，女保安发现她没戴口罩，于是要她戴上口罩才进商场。被告当时没带口罩，于是拿出丝巾要当口罩使用，但被女保安挡下。

就在这时，被告突然对女保安打喷嚏，跟着问了一句“You get it already?”（你知道了吗），还亮出护照说：“I am China! I am Taiwan!”

被告被拒进入商场，离开前要将个人资料从表格上删除，但被女保安拦住。她一脸不悦，又对女保安说“Shut up! Do your work!”（闭嘴，继续工作去！）。

被告早前上庭时表示要认罪，但条件是要让她解释，她的说辞反复，半途又否认案情，法官因此拒绝让她认罪。

案展7月28日下判。