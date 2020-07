没戴口罩朝保安打喷嚏 台湾妇终认罪

(早报讯)阻断期带了10岁儿子逛乌节,台湾妇没戴口罩被拦截,竟朝女保安人员打喷嚏。台湾妇蛮横一时,终究还是逃不过法律制裁,昨早在庭上认罪。

被告是46岁的孙姿燕(译音),她面对两项控状,包括一项骚扰他人以及一项鲁莽行为危害他人生命安危的罪名。

被告被指在5月12日下午4时43分,在爱雍·乌节(ION Orchard)商场刻意对一名女保安打喷嚏,要她闭嘴,对女保安造成惊吓。

案情显示,被告事发当天带着10岁儿子,准备从五楼的入口进入商场。当时阻断措施已启动,女保安以及一名女职员被安排守在进口,要求所有访客填写个人及联络资料,方便追踪接触者。

被告在女职员的帮忙下填写完资料后,女保安发现她没戴口罩,于是要她戴上口罩才进商场。被告当时没带口罩,于是拿出丝巾要当口罩使用,但被女保安挡下。

就在这时,被告突然对女保安打喷嚏,跟着问了一句“You get it already?”(你知道了吗),还亮出护照说:“I am China! I am Taiwan!”

被告被拒进入商场,离开前要将个人资料从表格上删除,但被女保安拦住。她一脸不悦,又对女保安说“Shut up! Do your work!”(闭嘴,继续工作去!)。

被告早前上庭时表示要认罪,但条件是要让她解释,她的说辞反复,半途又否认案情,法官因此拒绝让她认罪。

案展7月28日下判。