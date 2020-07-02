摄影发烧友顶四小时烈日 争拍罕见红嘴椋鸟

（早报讯）本地罕见的“红嘴椋鸟”疑被人饲养时溜走，飞到宏茂桥路边树上筑巢，引来多名摄影爱好者顶着四小时的大太阳，只为捕捉它展翅飞出鸟窝的一刻。

昨天在宏茂桥53街，靠近安德逊中学和南洋理工学院的路边，出现10多名摄影爱好者，在行人道上架好照相机，一众人对着树上痴痴等待。

《联合晚报》读者经过时看到这一幕，赶紧拨电通知，记者下午约1时走访现场，看到这群摄影爱好者站在烈日下，保持着1米的安全距离，聚精会神仰头凝视着一颗大树，追问下才知他们在等待两只叫红嘴椋鸟（Vinous-breasted starling）的小鸟出现。

这群摄影爱好者来自各行各业，当中不乏家庭主妇或退休人士，大家只要见红嘴椋鸟一飞出鸟窝，就会互相提醒“画面来了”，然后“咔嚓咔嚓”猛按相机的快门拍下照片。

拍飞禽有四年的林惠珠（55岁，家庭主妇）受访说，前天下午从摄影爱好者的聊天群组，得知红嘴椋鸟筑巢的消息，当时已有很多人赶去拍摄，她隔天才赶过来。

是相当稀有的品种

她说：“这类椋鸟不是本地鸟，是相当稀有的品种，这次会出现在新加坡，我想可能是有人养的，但不小心让它从笼里飞走。”

根据“百度百科”，红嘴椋鸟多分布在缅甸、泰国、柬埔寨和中国云南。它体长25厘米，羽色近灰色。头近白，嘴红，过眼纹近黑，胸及腹部酒红色，以昆虫为食。本地有人引进它来饲养。